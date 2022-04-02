أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، حرص بلاده على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، معربا عن قلقه البالغ من امتداد آثار الحرب إلى العالم بأسره ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الوزير فؤاد حسين التقى سفراء "مجموعة G7" المعتمدين لدى العراق، واستعرض معهم تفاصيل وأبعاد زيارته المرتقبة إلى موسكو ووارسو ضمن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاريّ لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات مع الأطراف المعنية بالازمة الروسية الأوكرانية، بهدف المساهمة في إيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمة وإنهاء الحرب القائمة.

وأكد حسين، وفقا للبيان، "حرص العراق على انهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، وأن موقف العراق في اتخاذ الحياد ينسجم مع أحكام الدستور العراقي، وهو لا يعني الوقوف مع جهة ضد جهة أخرى".

وأوضح الوزير أن "العراق من الدول التي عانت من الحروب طيلة العقود الماضية، اذ عانى الشعبُ العراقيّ من الحروب والحصار والمقاطعة"، مشددا على أن "العراق ضد أي حرب ونزاع مسلح بين الدول".

وأشار إلى أهمية "احترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، ودعم المساعي الرامية إلى إنهاء التوتر وتشجيع كل جهود الوساطة في هذا الإطار"، لافتا الى أن "مبادرة جامعة الدول العربية تهدف إلى الاستماع لكل الأطراف ذات العلاقة وتبادل وجهات النظر وصولا إلى حل يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار، وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الازمة الإنسانية القائمة".

وأعرب وزير الخارجية العراقي، وفقا للبيان، عن "القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية وأزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب إلى العالم بأسره ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط".

بدورهم قدم سفراء المجموعة "شكرهم للمبادرة العربية وجهود العراق لإنهاء الصراع الحالي وإنهاء الأزمة من خلال الحلول الدبلوماسية"، وفقا للبيان.

حضر الاجتماع سفراء كل من ألمانيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة G7، والولايات المتحدة الأمريكيّة، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وكندا.