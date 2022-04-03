سمير صبري: حالتي الصحية جيدة لكنني مازلت في المستشفي

قال الفنان سمير صبري، إنه في صحة جيدة، لكنه مازال متواجد بالمستشفى، مؤكدًا أن حالته الصحية في تقدم كبير.



وأضاف صبري، في لقاء ببرنامج «ع اللوكيشن»، الذي يقدمه شريف الليثي عبر إذاعة «راديو هيتس»، مساء اليوم السبت، أن دخوله الوسط الفني كان قدرًا عجيبًا جدًا، لأنه جار عبدالحليم حافظ، متابعًا: «وقفته عند الأسانسير، وقلت له انت بتصور فيلم حكاية حب و عاوز أحضر التصوير».



وذكر أنه ذهب بالفعل مع عبدالحليم، وحضر مشهد أغنية «بحلم بيك أنا بحلم بيك»، قائلا: «دخلت في مشهد كوبليه (أد ما عمري يطول) لنص دقيقة، ودي أول مرة أظهر على الشاشة في شارع الفن».



وأوضح أن بدايته الحقيقية كانت في الإذاعة، مضيفًا أنه لم يكن يعرف ما إذا كان سينجح أم لا، لكنه كان يغوى الفن، تمثيل وإذاعة وغناء، حتى تم اختياره كبطل في مسلسل «عسل المر» الإذاعي مع شمس البارودي.