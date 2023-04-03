المحافظون يتقدمون بفارق ضئيل في الانتخابات الفنلندية

يتقدم حزب التجمع الوطني المحافظ في الانتخابات البرلمانية الفنلندية بفارق ضئيل، وفقا لتوقعات.

وحصل حزب وزير المالية السابق بيتيري أوربو، على 48 تفويضا من أصل 200 تفويض، وفقا لمحطة "واي إل إي".

وكان لدى حزب "الفنلنديين" الشعبوي اليميني 46 تفويضا، بينما حصل الديمقراطيون الاشتراكيون لرئيسة الوزراء سانا مارين على 43 تفويضا فقط، وفقا للتوقعات التي تم الإعلان عنها عندما تم فرز ما يقرب من 70% من الأصوات، وبالتالي فإن مارين تخاطر بفقدان منصبها.

وفي البداية، بدا أن حزب أوربو المحافظ والديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة مارين يتنافسان بعد إغلاق التصويت مباشرة، يليهما الشعبويون اليمينيون.