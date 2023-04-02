دينا الشربيني تخسر زوجها وأسرتها في الحلقة 14 من مسلسل كامل العدد

مع اقتراب الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد للفنانة دينا الشربيني، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد، كشفت الحلقة الرابعة عشر من المسلسل، عن عدم تصديق ليلى (دينا الشربيني) لزوجها أحمد (شريف سلامة) واقتناعها التام بأنه خانها، لتتصاعد الخلافات بينهما ويقررا الانفصال.

وفي الوقت نفسه أدرك أولاد ليلى وأحمد، أنهما ارتكبا خطأ كبيرًا، فهل تعود الأمور إلى وضعها في حالة اعترفوا بما فعلوه، أم تُصر ليلى على الطلاق بسبب انعدام الثقة بينها وبين أحمد؟

ومازال مسلسل كامل العدد متصدرًا لتريند منصة شاهد في المرتبة الأولى منذ إطلاق حلقاته الأولى وحتى الآن.

ويتكون مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني، من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.