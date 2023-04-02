ويوضح هيلمور أن ترامب كان يظن أنه أفلت من الاتهامات، بعدما شارك منشورا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعب والتي يمتلكها، تضم صورة له يمسك مضربا للبيسبول، وإلى جواره صورة ألفين براغ، المدعي العام لمانهاتن، كما حذر لاحقا من "الموت والدمار" إذا وجهت اتهامات إليه، لكن ما حدث فعلا، هو أنه بعد أيام قليلة وجه الادعاء الاتهامات إليه.

وينقل المراسل عن جو تاكوبينا، أحد محامي ترامب قوله، لشبكة إن بي سي الأمريكية إن "ترامب لا يفكر في عقد صفقة مع الادعاء، يعترف فيها بالجرم، بعدما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، توجه إليه اتهامات جنائية"، وأضاف تاكوبينا "لا توجد أي جريمة هنا".

ويختم هيلمور بالقول إن شرطة نيويورك شددت إجراءاتها لتعزيز الأمن وطالبت جميع عناصرها بارتداء زيهم الكامل، ورفع درجة التأهب للتحرك سريعا عند الطلب، وذلك بعدما أعلن براغ، أن مقر الادعاء العام، يتلقي الكثير من المكالمات الهاتفية التهديدية، عقب إصدار الاتهامات بحق ترامب، مؤكدا أن أمان أعضاء الادعاء العام التابعين له، هو من أهم أولوياته.

" 16 شهرا في فندق اللجوء"

التايمز أون صنداي، نشرت تقريرا لهوغو دانيل، وفينيتيا مينزيس، بعنوان "16 شهرا في فندق طالبي اللجوء، ولا مخرج يلوح في الأفق".

يصف التقرير ليلة باردة، في شهر نوفمبر، بينما توقفت حافلة بعد الثالثة فجرا، أمام أحد فنادق الساحل القديمة، في مدينة برايتون الانجليزية بينما كان الركاب، والذين لا يمتلكون إلا هواتفهم النقالة، يرتجفون من الخوف، والبرودة.

ويواصل التقرير، لم تكن هناك حاجة ليقوم أي منهم بإجراءات الدخول، فقط ينصتون لقواعد الفندق، "اتركوا مفاتيح الغرف في الاستقبال، ممنوع الطهي، أو استقبال الضيوف في الغرف" قبل أن يتم اصطحابهم إلى الغرف.

ويواصل التقرير، ليس الأمر غريبا، فهم جميعا من المهاجرين، وبينهم فاطمة ومهدي، الزوجان الإيرانيان، وقد هربا من بلادهما قبل نحو 16 شهرا، ولم يتمكنا من الاستقرار بعد، حيث يعشان متنقلين بين فنادق المهاجرين، مثلهم مثل عشرات الآلاف من المهاجرين، وطالبي اللجوء، اللذين يتم نقلهم بين الحين والآخر، بين أماكن الإقامة في مختلف أنحاء بريطانيا.

ويشير التقرير إلى أن الزوجين وصلا إلى منطقة لايعرفونها في جنوب بريطانيا، نهاية عام 2021، بعد رحلة استغرقت 14 ساعة من فرنسا، في قوارب هوائية صغيرة عبر القنال الانجليزي، بصحبة نحو 38 مهاجرا آخر، ودفع كل منهم آلاف الجنيهات للمهربين، مقابل ذلك.