علق النجم محمد رجب، على حقيقة ذهابه لطبيب نفسي لمعاناته من مرض نفسي، قائلا: "كلنا تعبانين نفسيا والحياة فيها حاجات كتير يخليك في تناقض وغيره، وفكرة أنك كويس علطول مش هتوصل لحاجة وعندي مشاكل كتير وكنت منظما لأبعد حدود".

وأضاف الفنان محمد رجب، خلال تصريحات تليفزيونية له ، أنه عكس عاداته المنظمة وأصبح مهملا لأبعد الحدود حتى يوازن بين الطبعين، متابعا: "عكست النظام بالإهمال ووصلت لمرحلة المرض وأنا اللي عالجت نفسي وعملت العكس لحد ما تقبلت الوسط".

وأشار الفنان محمد رجب، إلى أنه لا يكره الستات كما يشاع عنه، وعلق قائلا: "مش بكره الستات ولا أرفض أخد منهم أوامر وبحب الستات بداية من احترامي لأمي ومين غبي يكره الستات وكل الحكاية أن أول تعيين ليا كنت عرفت إن مديرتي ست فرفضت التعيين وحسيت أن مستقبلا ممكن يحصل حاجة تعمل مشاحنات ومشاكل وشخصيتي وقتها يمكن مكنش عندي استعداد وقتها، وكانت أول تجربة في الحياة العملية وكنت مش مستعد أخد اوردر من ست والعقدة دي أتحلت".