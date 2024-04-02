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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة اليابانية تعلن استئناف تمويل أونروا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 8:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 8:44 ص

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن بلادها خططت للمساهمة بمبلغ 35 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وعلقت اليابان تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن عشرات من موظفي الأونروا متورطون في الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ودفعت المزاعم الإسرائيلية عددا من الدول الغربية، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية الولايات المتحدة وألمانيا، إلى تعليق تمويل الأونروا.

وتقوم لجنة من الخبراء شكلتها الأمم المتحدة بإجراء مراجعة مستقلة للوكالة.

ويأتي قرار اليابان باستئناف التمويل في أعقاب خطوات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والسويد وكندا.


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