الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت الصين بشدة الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأودى بحياة اثنين من جنرالات إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين في بكين، "تدين الصين الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا"، مضيفا أنه يتعين عدم انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية واحترام سيادة سوريا واستقلالها".

وقال وانج إن الصين تعارض جميع التصرفات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وتتمتع الصين بعلاقات وثيقة مع إيران، وتستورد منها كميات كبيرة من النفط، حيث لا تزال طهران تحت وطأة العقوبات الغربية. كما تحافظ على علاقاتها الودية مع سوريا، ودعت الرئيس السوري بشار الأسد لحضور فعاليات دورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو العام الماضي.

وهذا الهجوم هو الثاني لإسرائيل على سوريا في غضون 24 ساعة، حيث استهدفت غارات إسرائيلية أمس الأول الأحد محيط بلدتي الديماس ومنطقة البحوث العلمية في جمرايا شمال غربي دمشق.

وبذلك يصل عدد الهجمات الإٍسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري إلى 30، وشملت الأهداف مواقع إيرانية ومستودعات للأسلحة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.