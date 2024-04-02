محافظ بورسعيد ينعى 3 طلاب وسيدة توفوا في حادث سيارة

نعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، اليوم الإثنين، إثر حادث أليم.



وتقدم محافظ بورسعيد، بخالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفين وأصدقائهم وزملائهم، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقاءهم وزملاءهم الصبر والسلوان.

شهدت محافظة بورسعيد حادثا مروعا، حيث اصطدمت سيارة ملاكي طائشة بثلاثة طلاب في كلية العلوم بجامعة بورسعيد.

تلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة كل من، "الطالب عمر شريف أحمد إسماعيل - 22 سنة، محمد عبد الله الشامي - 20 سنة، محمد خميس زكى - 21 سنة، السيدة رضا السيد البدوى - 50 سنة"، إثر حادث اصطدام سيارة بهم بسبب السرعة الجنونية.

وأطاحت السيارة بالضحايا أمام كلية العلوم، بنطاق دائرة قسم شرطة حي الزهور.

تم التحفظ على قائد السيارة والسيارة المتسببة في الحادث للعرض على الفحص الفني، والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسماع أقوال الشهود والمصاب لحين سماح حالته بالإدلاء بأقواله في الحادث، بالإضافة إلى استخراج تصاريح الدفن.



ومن جهة أخرى نعى الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد طلاب كلية العلوم ضحايا الحادث الأليم.