أعرب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن غضبه بعد استهداف قافلة تابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 من موظفيها في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "نشعر بالغضب بسبب الغارة التي أدت إلى مقتل عمال إغاثة من المطبخ المركزي العالمي في غزة، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف كيربي: "نريد تحقيقاً سريعاً وشفافاً بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لحماية عمال الإغاثة."

وقال كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم تعازيه لرئيس منظمة "المطبخ المركزي"، وأكد أنه "سيوضح لإسرائيل ضرورة حماية عمال الإغاثة."

وتابع: "على الجيش الإسرائيلي بذل المزيد لحماية المدنيين والعاملين في الحقل الإنساني."