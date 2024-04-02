 كوريا وأمريكا واليابان تجري تدريبات جوية مشتركة بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا - بوابة الشروق
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كوريا وأمريكا واليابان تجري تدريبات جوية مشتركة بعد إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا

صواريخ بالستية
صواريخ بالستية
سول - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 3:56 م

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الثلاثاء، مناورات جوية مشتركة، قرب شبه الجزيرة الكورية، شاركت فيها قاذفات بي-52 ذات القدرات النووية، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وزارة الدفاع.

وتعد التدريبات الثلاثية استعراضا واضحا للقوة ضد كوريا الشمالية في أعقاب إطلاقها أحدث صواريخها الباليستية.

وجرت المناورات الجوية التي شاركت فيها قاذفات بي-52 إتش ذات القدرة النووية، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من الدول الثلاث، فوق المياه الواقعة جنوب شرق جزيرة جيجو، بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى في البحر الشرقي.

وقالت الوزارة في بيان: "أجريت المناورات لردع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية وتعزيز قدرات الدول الثلاث على الرد".

وأضافت الوزارة أن التدريبات الجوية المشتركة هي أول مناورات ثلاثية تعقد بين الدول هذا العام، وتعهدت بتوسيع التدريبات المشتركة لردع تهديدات كوريا الشمالية.


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