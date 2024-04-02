خبراء: النظام الصحي في ألمانيا لن يعمل بدون أطباء أجانب

أكد خبراء أنه لا غنى عن الأطباء القادمين من الخارج لتشغيل النظام الصحي في ألمانيا.

وقالت نائبة رئيس غرفة الأطباء الألمانية، إلين لوندرشاوزن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بدون أطباء من الخارج، لا يمكننا الحفاظ على نظام الرعاية الصحية لدينا بالمعايير الحالية".

ووفقا لأرقام غرفة الأطباء الألمانية، يعمل في ألمانيا 64 ألف طبيب يحملون جوازات سفر أجنبية. ويعمل حوالي 80% منهم في المستشفيات. وتفترض الغرفة أنهم يعملون "بشكل فوق المتوسط في كثير من الأحيان" في مستشفيات صغيرة وخارج المناطق الحضرية.

وقالت نائبة رئيس جمعية المستشفيات الألمانية، هنريته نيوماير، إن هناك حاجة إلي هؤلاء الأطباء بشكل خاص في ولايات شرق ألمانيا، وأضافت: "لولا هجرة الأطباء لانخفضت عروض الرعاية الصحية هناك".

وفي ولاية تورينجن وحدها، وفقا لأرقام غرفة الأطباء الإقليمية هناك، ينحدر حوالي 25% من أطباء المستشفيات من الخارج. والنسبة مرتفعة بالمثل في ولايات أخرى بشرق ألمانيا.

وسلطت 200 منظمة وجمعية طبية الضوء على أهمية المهاجرين لنظام الرعاية الصحية. وجاء في بيان نشر مؤخرا من أجل الديمقراطية والتعددية أن "الرعاية الطبية والتمريضية في ألمانيا لا يمكن ولن تستغني عن مساهمتهم".

وإجمالا يعمل في ألمانيا حوالي 421 ألف طبيب في المستشفيات والعيادات والمؤسسات البحثية والسلطات.