المركز القومي لثقافة الطفل يكرم الأمهات المثاليات في ختام ليالي أهلا رمضان بالحديقة الثقافية

اختتم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، بتكريم الأمهات المثاليات يوم الاثنين ٢٢ رمضان -١ أبريل وتضمن حفل الختام العديد من الفعاليات، وضمن نشاط المسطح الأخضر تم تقديم ورش الفنون التشكيلية المتنوعة لفناني الحديقة، ومنها ورشة "تلوين خزف"، ورشة " عروسة قفاز"، ورشة "قناع بالفوم البرونزى"، ورشة "فانوس رمضان"، وورشة "رسم حر".

بالإضافة إلى ورش فنية للجهات المشاركة قطاع الفنون التشكيلية، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى المسرح الصغير أقيم حفل توقيع الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير حفل توقيع قصة "الملاك نور" للكاتبة كارمن محمد ابراهيم، الرسام نادين علاء الدين عمر، بحضور الكاتبة رضا سلام أدار اللقاء الباحث احمد عبد العليم، أعقبه حكواتي رمضان بعنوان "حكايات النصر.. اللواء المهندس باقى زكي يوسف" بحضور الكاتب أحمد سراج، حسين الزناتى رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال، بالتعاون مع لجنة فنون الطفل.

كما تم عرض" فرقة كلاون الحديقة"، وعلى المسرح الروماني تم تكريم مسيرة الكاتب والشاعر الكبير أ.أحمد سويلم " بحضور أحمد فضل شبلول، بالتعاون مع لجنة فنون الطفل، وصالون " محبة الوطن" تحت عنوان "قوة الإرادة والمثابرة من أجل بناء الذات" بحضور الشيخ السعيد مسعد السعيد أدار اللقاء السيناريست وليد كمال بحضور الكاتب محمد ناصف بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

اعقبه فقرة تكريم الأمهات المثاليات من المركز القومي لثقافة الطفل والحديقة الثقاقية.

كما تم عرض فقرة لفريق الحديقة للفنون الاستعراضية "بنات وبس" تدريب الفنان عبد الرحمن أوسكار، وعروض لفريق "ماريونت الحديقة الثقافية" خالد خريبى.

واختتم المسرح فقراته بعرض فقرة السيرك القومي، وعرض مسرحية "علي بابا والأربعين حرامي" للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

وعلى هامش الاحتفال، أقيم معرض إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.