بناء على الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

ويبحث الاجتماع الحراك العربي خاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان المبارك.

كما سيتم مناقشة عدم إنصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير الماضي و28 مارس الماضي.