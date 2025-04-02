الاحتلال يقتحم مخيم ببيت لحم: ستدفعون ثمنا باهظا

اقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات وجرافات مخيم الدهيشة في بيت لحم اليوم الأربعاء، في إطار العدوان العسكري على مخيمات الضفة الغربية.

ووزع جيش الاحتلال منشورات لسكان المخيم، تحذرهم من دفع ثمن باهظ كما فعلت في مخيمات شمال الضفة الغربية من هدم وتهجير للسكان ، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وجاء في البيان: "كما رأيتم مخيمات شمال الضفة الغربية دفعت ثمنا بسبب نشاط الإرهاب والمسلحين.. في كل مكان فيه ارهاب تتضرر الحياة "، بحسب البيان.

في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيم طولكرم، وانتشارها في حاراته، رغم نزوح سكانه بعد تدمير كامل البنية التحتية، وتخريب وهدم وحرق عشرات المنازل والمنشآت.

وفي جنين، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 72على التوالي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.