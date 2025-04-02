قاضي التحقيق في قطر جيت: الدوحة دفعت أموالا لمساعدي نتنياهو للتقليل من جهود مصر في الوساطة

كشفت التحقيقات في قضية "قطر جيت" عن تورط مسئولين قطريين في تقديم أموال لمساعدين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف إضعاف الدور المصري في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتعزيز نفوذ الدوحة كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن الأموال التي دفعتها قطر استهدفت شخصيات بارزة ضمن الدائرة المقربة من نتنياهو، في محاولة للتأثير على سياسات الحكومة الإسرائيلية لصالح الدوحة.

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تعود القضية إلى سلسلة من التحريات التي أجراها قاضي التحقيق في ملف "قطر جيت"، والتي أشارت إلى أن المسئولين القطريين سعوا، عبر هذه المدفوعات، إلى تقليل تأثير الوساطة المصرية لصالح التحركات القطرية، في وقت حساس من المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

ونفى مكتب نتنياهو في أكتوبر 2024 تقارير تحدثت عن نقل ملف الوساطة بالكامل من مصر إلى قطر، وذلك بعد سفر رئيس الموساد إلى الدوحة. وأكدت الحكومة الإسرائيلية حينها أن اللقاءات مع المسئولين القطريين جاءت بوساطة أمريكية ولم تكن تعني استبعاد الدور المصري.

في المقابل، استنكرت مصر بشدة أي محاولات للتلاعب بملف الوساطة، معتبرة أن دورها في القضية الفلسطينية تاريخي ولا يمكن تجاوزه.

كما رفضت وزارة الخارجية القطرية في سبتمبر 2024 تصريحات سابقة لنتنياهو زج فيها باسم مصر، واعتبرتها محاولة لتشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية وعرقلة جهود التهدئة.

ولا تزال التحقيقات في قضية "قطر جيت" مستمرة، وسط ترقب لكشف مزيد من التفاصيل حول الشخصيات المتورطة وحجم التمويلات التي تم تقديمها لتغيير مسار المفاوضات لصالح طرف دون آخر.