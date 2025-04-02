جيش الاحتلال يؤكد مهاجمة أهداف عسكرية في ثلاث مناطق سورية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذه ضربات عسكرية في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال في بيان نشره عبر حسابه بمنصة «إكس»، قبل قليل: «في الساعات الأخيرة، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قدرات عسكرية متبقية في مناطق القواعد العسكرية السورية حماة وتي فور، إلى جانب البنية التحتية العسكرية الإضافية المتبقية في منطقة دمشق، وسيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل».

وأفادت الوكالة السورية للأنباء «سانا»، مساء اليوم، عن شن طائرات إسرائيلية غارة جوية استهدفت محيط مدينة حماة.

وأضافت «سانا» أن الطيران الإسرائيلي، شن اليوم الأربعاء، غارة جوية على مبنى للبحوث العلمية في حي مساكن برزة بالعاصمة دمشق.

كما ذكرت «الإخبارية السورية» أنه ««بالتزامن مع الانفجارات دمشق وحماة، طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مطار حماة العسكري ومحيط مطارt4 العسكري بريف حمص الشرقي».