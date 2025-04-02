ألمانيا تفند مزاعم إسرائيل حول نقل مئات الغزيين جواً إلى أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار رامون جنوبي إسرائيل إلى ألمانيا، الا ان برلين نفت ذلك.

وتعليقاً على منشور يشير إلى نقل إسرائيل المئات من سكان غزة جوا إلى ألمانيا، إنه "خاطئ"، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن ما حدث هو إعادة 19 ألمانياً وعائلاتهم من غزة إلى ألمانيا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وجاء النفي بعد بيان لوزارة الداخلية الإسرائيلية أفاد بأن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار رامون جنوبي إسرائيل إلى مدينة لايبزيج الألمانية، أمس الثلاثاء، برفقة دبلوماسيين ألمان.

كما قال البيان إن وزير الداخلية موشيه أربيل زار المطار "بهدف دراسة عملية المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة ثالثة".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق مؤخرا على إنشاء هيئة جديدة مكلفة بتعزيز "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، تماشيا مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخلاء غزة وإعادة إعمارها.



