ألمانيا: إصابة أكثر من 50 شرطيا في اشتباكات مظاهرات عيد العمال

أعلنت نقابة الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة أكثر من 50 شرطيا خلال الاشتباكات العنيفة التي وقعت في مظاهرات عيد العمال في العاصمة برلين أمس.

وذكرت النقابة -في بيان أوردته شبكة (دويتشه فيله)- أن هذه الإصابات لا تتعلق فقط بالإصابات الطفيفة بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد إصابتهم بكسور في العظام.

وقال نائب رئيس النقابة في برلين، شتيفان كيلم: "بطبيعة الحال ليس لدينا أرقام نهائية بعد، لكن الأمر الذي صار واضحا بالنظر للأرقام التي تم الإعلان عنها بالفعل والتي أشارت إلى إصابة أكثر من 50 زميلا وزميلة، والقبض على أكثر من 250 شخصا هو أننا صرنا أكثر ابتعادا مرة أخرى عن يوم سلمي في عيد العمال".

يشار إلى أن المظاهرات في برلين كانت سلمية على نطاق واسع أمس وذلك قبل وقوع اشتباكات عنيفة في المساء، وكانت الشرطة قدرت عدد المشاركين في المظاهرة المعروفة باسم "المظاهرة الثورية للأول من مايو" بما يتراوح بين 8000 إلى 10 آلاف شخص.

وقال كيلم: "شهدنا رشقا متنوعا بالحجارة وبالزجاجات وإشعال حواجز، وهذه إشارات واضحة على أن الأمر لا يتعلق بتعبير سياسي عن الرأي وعلى إساءة استغلال الحق الأساسي في حرية التجمع لشرعنة جرائم خطيرة".