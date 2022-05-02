نيوزيلندا تفرض مزيدا من العقوبات على روسيا

أعلنت نيوزيلندا فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، مستهدفة 170 عضوًا بمجلس الشيوخ في البرلمان الروسي بالإضافة إلى ست شركات في قطاع الدفاع.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندي نانايا ماهوتا -حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز"، الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين- "بينما تواصل آلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الحربية هجماتها غير الشرعية ومع ظهور المزيد من الاكتشافات من الفظائع، فإننا عازمون على فرض تكاليف على هؤلاء المتورطين".

وأضاف ماهوتا "ندعم شعب أوكرانيا، وملتزمون بمحاسبة الرئيس بوتين ومجموعته من مشعلي الحرب" على حسب تعبيره.