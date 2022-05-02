الرئيس السيسي: الجيش تعرض لـ 3 تهديدات مباشرة من جماعة الإخوان

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعرض الجيش لـ 3 تهديدات مباشرة من جماعة الإخوان، وقال "إن المرة الأولى كانت مع المشير حسين طنطاوي حول نتائج الانتخابات الرئاسية، أنه في حال إذا لم تأت النتائج في صالح الرئيس مرسي، "سنولع البلد "، والثانية عندما قال خيرت الشاطر إنهم حرقوا مقرات الأمن الوطني من قبل وقادرون على عمل محاكمة شعبية لهم ومحاكمتهم، أما المرة الثالثة فكانت لي شخصيا ، حيث استمر الشاطر ، مدة 45 دقيقة ، يهدد بالقتل وتخريب البلاد".

وأضاف الرئيس السيسي - في مداخلته خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك - "أنه استمر 7 سنوات لم يذكر اسمهم إلا بقول "أهل الشر" ، حتى يعطي فرصة لهم للتراجع عن الشر.. داعيا الله بالهداية للجميع.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره لأبطال المسلسلين .. مؤكدا أن دورهم لم ينته بعد ، فدور الدراما والمسلسلات هام جدا في بناء وعي حقيقي للمواطنين حيث أن عملا دراميا يضاهي ألف كتاب وألف ساعة حوار .. مشيرا إلى أن المسلسلات كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين ، فجميع الناس لم يختلف اثنان عليها.