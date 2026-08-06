البرازيل تخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الأرجنتين

خفضت البرازيل اليوم الأربعاء مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الأرجنتين في أعقاب انتقادات لاذعة من جانب الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي ضد نظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان أن الحكومة البرازيلية أبلغت السفير الأرجنتيني لدى برازيليا، دانييل رايموندي، بقرارها خفض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال والطلب منه العودة إلى الأرجنتين.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية: "أحيطت جمهورية الأرجنتين علما بالقرار الذي اتخذته حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشكل أحادي، وتأسف لاختيارها الاستمرار في عزل نفسها عن بقية المنطقة لأسباب إيديولوجية بحتة".

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، هذه الخطوة في مقابلة مع قناة "بلس برفيل" الأرجنتينية، عازيا إياها إلى ما وصفه بـ "الإهانات المتكررة".