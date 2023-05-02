 نادي الأسير: توتر واستنفار في سجن عوفر الإسرائيلي وإصابات بالغاز بين الأسرى الفلسطينيين - بوابة الشروق
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نادي الأسير: توتر واستنفار في سجن عوفر الإسرائيلي وإصابات بالغاز بين الأسرى الفلسطينيين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:32 ص

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن "عوفر" الذي يقع قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، وذلك بعد مواجهة أحد الأسرى لسجان على خلفية وفاة الأسير خضر عدنان.

وأضاف نادي الأسير، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن "إدارة السجن أطلقت قنابل الغاز تجاه الأسرى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق".

وقررت الحركة الأسيرة في سجن عوفر إرجاع جميع الوجبات وإغلاق جميع الأقسام طوال النهار.

وجرى، في وقت سابق اليوم، الإعلان عن وفاة المعتقل الفلسطيني لدى الاحتلال الإسرائيلي خضر عدنان إثر 86 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه تم العثور على خضر عدنان فاقدًا للوعي في زنزانته في وقت مبكر من الصباح، بعد ذلك تم نقله إلى المستشفى وإجراء الإنعاش القلبي له، لكن أعلن الأطباء وفاته.


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