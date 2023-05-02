الرياض: إجلاء 41 سعوديا و171 شخصا من رعايا 9 دول من السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن وصول 41 سعوديا و171 شخصا من رعايا 9 دول، إلى مدينة جدة على البحر الأحمر من السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "وصول السعوديين والرعايا من الدول الشقيقة والصديقة، يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من الملك وولي العهد في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى السعودية".

وأوضحت أن رعايا الدول الصديقة والشقيقة هم من الجنسيات التالية، وهي أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعوديا، ونحو 5184 شخصا ينتمون لـ 102 جنسية).