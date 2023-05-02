 اعتقال 3 سائحين روس في جزيرة بالي الإندونيسية - بوابة الشروق
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اعتقال 3 سائحين روس في جزيرة بالي الإندونيسية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 9:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 9:01 م

اعتقلت السلطات الإندونيسية ثلاثة أجانب في بالي لارتدائهم ملابس غير لائقة في أحد أكثر المعابد قداسة في الجزيرة، وفقا لبيان صادر عن إدارة الهجرة اليوم الثلاثاء.

وقال هيندرا سيتياوان رئيس مكتب الهجرة في سينجاراجا في بالي إن المعتقلين هم ثلاثة روس: امرأتان ورجل وتتراوح أعمارهم ما بين 29 و37 عاما.

واعتقل مسؤولو الهجرة السائحين في المركز الثقافي لمعبد أوبود الهندوسي، أمس الإثنين، بعد أن أبلغهم السكان المحليون عن الرقص والتقاط صورة في ملابس غير مناسبة في اليوم السابق خلال زيارة لمعبد بينجوبينجان، وهو موقع في مجمع معابد بيساكيه الأكثر قدسية لدى الهندوس في بالي.

ويأتي الاعتقال في أعقاب سلسلة من انتهاكات التأشيرات من قبل السائحين الأجانب، حيث يعمل البعض ويجرون أعمالا تجارية بشكل غير قانوني في الجزيرة المنتجع.


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