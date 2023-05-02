قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إنه «لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، لوقعنا في مشكلة كبيرة وقت أزمة كورونا».



وأضاف، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «الرئيس السيسي حين قال إنه يأخذ من شعبيته مقابل القرارات الجريئة فهذه رؤية مستقبلية سليمة، فالوضع الآن الذي استيقظ عليه العالم فجأة بعد الحرب الأوكرانية لم يؤثر في المصريين كثيرا لأنهم جاهزون ومستعدون لذلك».



ولفت إلى أن هناك تحديات لا ينتبه لها الشعب كثيرا، مثل النمو السكاني الكبير جدا في مصر، واستقبال مصر للعديد من الضيوف الفارين من الصراعات في بلادهم.



وذكر أن «المشكلة الحقيقية ليست في الاقتراض، لكن المشكلة الحقيقية في استخدام القرض في حد ذاته»، مضيفًا: «لو اقترضت من أجل تنمية قطاع زراعي أو قطاع صناعي، يجب أن أجهز دراسة جدوى لتحديد كيف سأسدد القرض وأحقق التنمية في وقت واحد».



وتابع أن مصر مضطرة للاقتراض، لأن مصروفات مصر ضخمة جدا، والقطاع الصناعي في مصر يحتاج وقفة كبيرة، وحزمة كبيرة من التحفيزات والتحديثات ويحتاج نقلة نوعية، تبدأ من البنية التحتية للطرق.



ولفت إلى أن القطاع الخاص لا يدخل في مشروعات الطرق، لأنه يريد مشروعات ذات ربح سريع، لكن هذه المشروعات تحتاج إلى تدخل الدولة، وهذا ما وضحته وثيقة سياسة ملكية الدولة.