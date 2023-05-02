ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 12 شخصا وسيدتين بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال حملات بـ6 محافظات.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزتهم (85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو و500 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة ، سلاح أبيض).

كما تم ضبط سيدة، لها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وضُبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).

كما ضُبط شخص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو ز 500 جرام، كمية من مخدر الهيدرو، 50 قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وفي القاهرة، تم ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض).

وفي الشرقية، ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وفي الغربية، ضبط شخصين، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض).

وضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وفي البحيرة، ضبط شخص حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى).

وضبط شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).

كما تم ضبط سيدة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وفي كفر الشيخ، تم ضبط شخص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دسوق، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى)، كما تم ضبط شخص وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول) بمنطقة السحر والجمال.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.