ماكرون يجدد استعداد فرنسا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، استعداده لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مشددا على ضرورة طرح هذه القضية في حال اخترقت روسيا خطوط الجبهة، وطلبت أوكرانيا ذلك.

وقال ماكرون، في تصريحات، إنه "في حال اخترق الروس خطوط الجبهة، وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص، وهو أمر لم يحصل بعد، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع"، معتبرا أن "استبعاد هذا الأمر من الآن، يعني أننا لم نستخلص العبر من السنتين الماضيتين".

ونوه إلى أن الحرب اشتدت بعد أن استبعدت دول حلف شمال الأطلسي في البداية إرسال دبابات وطائرات إلى أوكرانيا عقب بدء العملية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، قبل أن تغير رأيها لاحقا.

وتعتبر فرنسا من بين أهم الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا في حربها المستمرة مع روسيا، حيث أرسلت باريس مساعدات عسكرية بعشرات المليارات لكييف، لكنها لم ترسل جنودا للقتال هناك.