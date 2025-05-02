آبل: أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة سيجري تصنيعها في الهند

قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك يوم الخميس إن غالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة في الربع المالي الحالي سيجري تصنيعها في الهند، بينما ستأتي أجهزة آيباد وأجهزة أخرى من فيتنام، حيث تعمل الشركة على تجنب تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أعمالها.

وتجاوزت أرباح آبل للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري توقعات وول ستريت بفضل الطلب المرتفع على أجهزة آيفون، وقالت الشركة إن التعريفات كان لها تأثير محدود على نتائج اعمال الربع الثاني المالي.

وأضاف كوك أنه بالنسبة للربع الحالي، وبافتراض عدم حدوث تغييرات، تتوقع آبل إضافة 900 مليون دولار إلى تكاليفها نتيجة للتعريفات، لكن كوك قال إن الشركة لا تزال "واثقة" من المضي قدما في هذا النشاط.

وحققت الشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها 78ر24 مليار دولار، أو 65ر1 دولارا للسهم الواحد، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 8ر4% مقابل 64ر23 مليار دولار، أو 53ر1 دولارا للسهم الواحد، في نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 1ر5 % إلى 36ر95 مليار دولار من 75ر90 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون ،في المتوسط، أرباحا قدرها 62ر1 دولارا للسهم الواحد، وإيرادات قدرها 19ر94 مليار دولار، وفقا لاستطلاع أجرته "فاكتسيت".