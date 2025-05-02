تحرير 13 محضر مخالفة تموينية في الأقصر

قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إن المديرية تشن حملات رقابية مكثفة لمتابعة الأنشطة التموينية المختلفة من مخابز، وبقالين تموينيين، وأسواق، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من وزارة التموين.

وأوضح مختار لـ"الشروق"، أن أحدث هذه الحملات جرت في مركز إسنا، وأسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة تموينية، تضمنت 6 مخالفات في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي، وعدم وجود سجلات، وعدم النظافة.

كما تم تحرير 7 محاضر في مجال الأسواق، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة مخابز سياحية بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.

وأشار مختار إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن المديرية تواصل جهودها لمواجهة أية مخالفات أو تجاوزات، وتسعى لتحقيق الردع ومنع تكرار الأخطاء، حفاظًا على انتظام سير العمل، وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم التموينية.