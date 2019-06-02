روسيا ترصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، في حين رصد الجانب التركي 6 خروقات.

وجاء في النشرة الإعلامية اليومية لوزارة الدفاع الدفاع الروسية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية- التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10 خروقات، 9 في اللاذقية وواحد في حماة، كما رصد الجانب التركي 7 خروقات: "واحد في إدلب، و6 في حماة"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين حيث تم من خلالهما توزيع 1000 سلة غذائية على سكان مدينة دير الزور واللاذقية.

وأضافت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليًا 2518 مركزًا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلًا.