دور العرض العالمية تستقبل النسخة الجديدة من «الملك الأسد» 19 يوليو

طرحت «والت ديزنى» مجموعة من البوسترات الترويجية لفيلم العائلة والمغامرة المنتظر «The Lion King» أو الملك الأسد المقرر طرحه فى 19 يوليو المقبل بصالات السينما.

أحداث القصة تدور فى إحدى الغابات الإفريقية، وهى إعادة تخيل لقصة الأسد الملك استنادا إلى الفيلم الكلاسيكى الذى أنتج عام 1994. حيث يتعرض لرحلة سيمبا الطويلة مع العالم والذات بعد رحيل والده موفاسا غدرا على يد سكار شقيقه الطامع فى السلطة وبسط نفوذه على صخرة العزة.

الفيلم من بطولة أصوات دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلى إيشنر، جون أوليفر بيونسيه، سيناريو وحوار جيف ناثانسون، وﺇﺧﺮاﺝ: جان فافريو.

وكانت ديزنى قد طرحت الإعلان الترويجى للفيلم فى نوفمبر الماضى، ونجح فى حصد 224.6 مليون مشاهدة عالميا فى 24 ساعة فقط، ليصبح بذلك ثانى أكثر الإعلانات التشويقية مشاهدة بعد فيلم «Avengers: Infinity War» الذى حقق 238 مليون مشاهدة.