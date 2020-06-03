السنغال تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".
وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أن إجمالي عدد المصابين منذ 2 مارس الماضي بلغ 3836 حالة وأن الحالات المسجلة اليوم اكتشفت بعد فحص 1339 شخصًا.