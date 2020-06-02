مدرب الإسماعيلي: مبابي لديه الإمكانيات ليكون مثل ميسي ورونالدو وصلاح

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أشار ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي، إلى أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لديه الإمكانيات التي تجعله مثل محمد صلاح نجم ليفربول وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وقال جوميز في تصريحات عبر قناة "صدى البلد":«مبابي يجب أن يعرف أنه مازال أمامه مشوار طويل، ومن المهم أن ينضم لفريق كبير، وهو لاعب لديه الامكانيات التي تجعله من أفضل لاعبي العالم مثل ميسي ورونالدو وصلاح».

وأضاف:«بالنسبة لي أهم لاعب في الكرة الفرنسية هو نجولو كانتي».

وعن المنتخب الفرنسي قال:«منتخب لديه جيل رائع وسيواصلوا التتويج بالألقاب، ولديهم مدرب كبير اسمه ديشامب، ومن أهم أسباب فوز فرنسا بالمونديال، وبالنسبة لي نموذج أتعلم منه».

وأضاف:«من الممكن أن يفوز فريق فرنسي بالسنوات القادمة بدوري أبطال أوروبا والأقرب سيكون باريس سان جيرمان».