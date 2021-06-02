إسرائيل تعتقل 19 فلسطينيا من الضفة بينهم قيادي في حماس

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، فجر الأربعاء، 19 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بعد عملية دهم وتفتيش، بينهم القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل.



وقال مكتب إعلام الأسرى، إن "وحدة إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة البيرة، واعتقلت الشيخ المحرر جمال الطويل، القيادي في حركة حماس، وذلك بعد عدة محاولات لاعتقاله تخللها اعتقال نجليه، علما أنه والد الأسيرة الصحفية، بشرى الطويل، التي تقبع في الاعتقال الإداري".



وفي السياق ذاته، اعتقل الأمن الإسرائيلي الشاب رامي حمدان، من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، والشاب صالح سياغة، من بلدة سلواد شرقا، كما داهموا منزل أنس حماد في البلدة وعاثوا فيه فسادا، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.



واعتقل الجنود الإسرائيليون، الشبان والفتية عبيدة محمد ثوابتة، وأحمد علي طقاطقة، وعبد الرحمن طقاطقة، ويوسف جلال طقاطقة، من بلدة بيت فجار بجنوب بيت لحم، كما تم اعتقال الشابين علي رائد عبيات، وأحمد محمد عبيات، من بيت لحم.



وفي مدينة الخليل اعتقل الجنود، الشقيقين بهاء الدين وعمر النهنوش، من منطقة الكسارة جنوبا، والشاب محمد عادل السلايمة من المدينة.



وفي بلدة "كفل حارس" قرب سلفيت، اعتقل الإسرائيليون، الشبان رويد القاق، ويزن مروان بوزية، وعميد شقور، كما تم اعتقال الشاب ربيع نافية، من ضاحية شويكة في طولكرم، وورد عنتري، من قرية صرة بغرب نابلس.



وفي القدس تم اعتقال الشابين باسل الحسيني، وجهاد بدر، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.