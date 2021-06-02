«غرفة الإسكندرية» تنظم ندوة تدريبية حول «نظام التسجيل المسبق للشحنات»

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ندوة تدريبية حول " نظام التسجيل المسبق للشحنات" بهدف توضيح آلية التسجيل والخطوات اللازمة، للتسهيل على المتعاملين خلال الفترة المقبلة، وهو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ48 ساعة.

وذكرت الغرفة - في بيان لها الثلاثاء - أن التسجيل يمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، في وقت كانت الدولة المصرية تعاني من حالات الشحنات مجهولة المصدر، ما يتسبب في معوقات على المستوى القومي.

وأضافت أن خطوات التسجيل المتبقية كالآتي، هي طلب الحصول على ACI ثم تحميل المستندات الخاصة بالشحنة على الطلب، والشحن عقب تطبيق نظام المخاطر، ومراجعة البيانات المقدمة من كافة الجهات، والخطوة الأخيرة هي إصدار رقم 46 والسير في الإجراءات الجمركية.