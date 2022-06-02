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الخميس 2 يونيو 2022.. أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع أوبك بلس

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 12:21 م

سجلت أسعار النفط تراجعات اليوم الخميس، وسط ترقب للاجتماع المقرر اليوم لتحالف "أوبك بلس".

وتراجع سعر برميل خام برنت في التعاملات المبكرة بـ1.83 دولار عن مستوى أمس إلى 114.46 دولار. كما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.96 دولار إلى 113.3 دولار.

وأثار تقريران صحفيان الكثير من التكهنات قبل الاجتماع الاعتيادي لوزراء دول التحالف.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن السعودية أشارت لدول غربية بأنها تعتزم توسيع إنتاجها إذا ما تراجع الإنتاج الروسي بشكل كبير.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن نقاشا يجري لاستبعاد روسيا مؤقتا من أهداف إنتاج أوبك بلس، في ظل العقوبات الصارمة التي يفرضها الغرب عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومن المتوقع من حيث المبدأ أن يقوم أوبك بلس بإقرار زيادة طفيفة على الإنتاج.


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