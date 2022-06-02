مقتل وإصابة 14 شخصا في إطلاق نار بأوكلاهوما الأمريكية

أعلنت السلطات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين؛ إثر قيام مسلح بإطلاق النيران في الطابق الثاني من أحد المباني الطبية في مدينة تلسا بالولاية.

وذكرت الشرطة الأمريكية في بيان أوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغا يفيد بقيام شخص يحمل سلاحا ناريا في مبنى ناتالي الطبي بحرم مستشفى سانت فرانسيس، حيث تم سماع دوي طلقات نارية في المبنى.

وأشارت إلى العثور على جثة المسلح بعد ذلك، مضيفة أنها تشتبه في أن الجروح القاتلة التي أصيب بها المسلح كانت ذاتية، كما تم العثور بجانبه على سلاحين ناريين يعتقد أنه تم استخدامهما في حادث إطلاق النار.