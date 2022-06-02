 مقتل وإصابة 14 شخصا في إطلاق نار بأوكلاهوما الأمريكية - بوابة الشروق
الخميس 2 يونيو 2022 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 14 شخصا في إطلاق نار بأوكلاهوما الأمريكية

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:03 ص

أعلنت السلطات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين؛ إثر قيام مسلح بإطلاق النيران في الطابق الثاني من أحد المباني الطبية في مدينة تلسا بالولاية.

وذكرت الشرطة الأمريكية في بيان أوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغا يفيد بقيام شخص يحمل سلاحا ناريا في مبنى ناتالي الطبي بحرم مستشفى سانت فرانسيس، حيث تم سماع دوي طلقات نارية في المبنى.

وأشارت إلى العثور على جثة المسلح بعد ذلك، مضيفة أنها تشتبه في أن الجروح القاتلة التي أصيب بها المسلح كانت ذاتية، كما تم العثور بجانبه على سلاحين ناريين يعتقد أنه تم استخدامهما في حادث إطلاق النار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك