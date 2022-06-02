رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، مشيدا بدور مصر والسعودية وعمان والأردن في تسهيل تحقيق الهدنة.

وقال بايدن حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن إنهاء الحرب في اليمن كان وسيبقى أحد أهم أولويات إداراتي، مشيرا إلي أن الدبلوماسية الأمريكية لن يهدأ لها بال حتى تحقيق تسوية سلام دائم في اليمن.

وأضاف " أنه مع استمرار دعمنا للدبلوماسية الإقليمية لخفض التوترات حيثما أمكن في الشرق الأوسط .. سنواصل تركيزنا على ردع التهديدات ضد أصدقائنا وشركائنا".

وكان المبعوث الأممي في اليمن هانس جرونبرج، أعلن - في وقت سابق اليوم - تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين إضافيين بنفس بنود الاتفاق السابق، والتي تنص على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده.