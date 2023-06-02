وزير الدفاع الألماني يصل سنغافورة لحضور مؤتمر أمني آسيوي

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وصل وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى سنغافورة اليوم الجمعة، في مستهل جولة، ستقوده أيضا إلى إندونيسيا والهند.

وسيشارك الوزير في "حوار شانجري-لا" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاسترايتجية، ويستمر حتى بعد غد الأحد.

وسيركز الحوار على نفوذ الصين المتزايد وقوتها العسكرية، بالإضافة إلى التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيلقي وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن خطابا أمام المؤتمر غدا السبت، ويعتزم وزير الدفاع الوطني الصيني، لي شانجفو، عرض الخطوط العريضة لجدول الأعمال الأمني الجديد لبلاده بعد غد الأحد.

ويُنظر إلى "حوار شانجري-لا" على مستوى وزراء الدفاع، على إنه المنتدى الأمني الأكثر أهمية في المنطقة. وأرسلت 40 دولة ممثليها. وسيحضر رئيس وزراء استراليا، انتوني البانيز أيضا إلى جانب وزير الدفاع الاسترالي.

ويتوجه وزير الدفاع الإلماني بيستوريوس بعد ذلك إلى إندونيسيا والهند

وبدأ بيستوريوس ، اليوم الجمعة جولة تستغرق أسبوعا تشمل عدة دول آسيوية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية وضعت ما يسمى بالمبادئ التوجيهية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تتعلق بتعزيز اهتمام ألمانيا بالمنطقة ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية.