أبو الغيط: العرب تفهموا أن المصلحة تُحتم عدم الانحياز والحيادية بالحرب الروسية الأوكرانية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه برصد الوضع الدولي كعرب؛ لابد من الاتحاد والتحرك سويًا، وأن يكون هناك فكر واحد، وعدم التدخل في صراعات الغرب لأن المصلحة العربية تتطلب هذا.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «من تابع الأداء العربي لمواجهة الحرب الروسية فقد أرسل العرب وفدًا كبيرًا من وزراء الخارجية إلى كل من موسكو للقاءات مع الروس، وبولندا في وارسو للقاءات مع الأوكرانيين».

ولفت إلى الاستماع لوجهات النظر ونقل وجهات النظر العربية، وجاء وزير خارجية روسيا، وخاطب مستشار الأمن القومي الأوكراني أيضًا مجلس المندوبين في الجامعة العربية.

وأكد أن العرب تفهموا أن مصالحهم تفرض عليهم ألا ينحازوا لهذا الطرف أو ذاك، وذلك لتمسكهم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الرئيس زيلنسيكي لم ينظر للمبادئ العربية عندما ألقى كلمته وتجاوزها في حديثه بالقمة العربية».

وتابع: «لو قلنا هيكون فيه حرب باردة قادمة واحتدام في الوضع الدولي، فهل سيكون هناك حركة عدم انحياز أم لا؟ فهذا سيكون مطروحا للنقاش حينها».