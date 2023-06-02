انخفاض مؤشر الفاو للأغذية في مايو

انخفض المؤشر المرجعي لأسعار السلع الغذائية الدولية في مايو، وسط انخفاض كبير في أسعار معظم الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة في السوق، 124.3 نقطة في مايو، بانخفاض 2.6٪ عن أبريل، وبانخفاض 22.1٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس 2022.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 4.8٪ عن الشهر السابق، وقاده انخفاض بنسبة 9.8٪ في أسعار الذرة العالمية بسبب توقعات الإنتاج المواتية مع ركود الطلب على الواردات.

كما انخفضت أسعار القمح العالمية بنسبة 3.5٪، مما يعكس وفرة الإمدادات والتوسيع الجديد لمبادرة حبوب البحر الأسود.

وعلى النقيض من ذلك، استمرت الأسعار الدولية للأرز في الارتفاع في مايو، بدعم من المشتريات الآسيوية وتشديد الإمدادات في بعض البلدان المصدرة، مثل باكستان وفيتنام.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 8.7٪ في مايو، بمتوسط 48.2٪ عن مستواه في العام السابق.

وانخفضت الأسعار الدولية لزيت النخيل بصورة ملحوظة اعتبارا من أبريل، حيث تزامن ضعف المشتريات العالمية من الواردات التي طال أمدها مع ارتفاع النواتج في البلدان المنتجة الرئيسية.

وانخفضت أسعار زيت الصويا العالمية للشهر السادس على التوالي وسط وفرة محصول فول الصويا في البرازيل وارتفاع المخزونات عما كان متوقعا في الولايات المتحدة الأمريكية. واستمرت أسعار بذور اللفت وزيت عباد الشمس في الانخفاض بسبب الإمدادات العالمية الوفيرة.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان بنسبة 3.2٪ عن أبريل، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الجبن الدولية الذي يرجع أساسا إلى وفرة الصادرات وسط ارتفاع إنتاج الحليب موسميا في نصف الكرة الشمالي. ومع ذلك، انتعشت عروض الأسعار الدولية لمسحوق الحليب كما هو الحال بالنسبة للزبدة.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر زيادته الشهرية الرابعة على التوالي، بنسبة 5.5٪عن أبريل، ووصلت إلى مستوى أعلى بنحو 31٪ عن العام السابق. وعكست هذه القفزة توافرا أكثر ضيقا على الصعيد العالمي، وزيادة القلق إزاء أثر ظاهرة النينيو على محاصيل الموسم المقبل، وتأخيرات الشحن البحري في ظل منافسة شديدة من فول الصويا والذرة الصفراء في البرازيل.

وقد حالت التوقعات الإيجابية فيما يتعلق بمحاصيل قصب السكر في عام 2023 في البرازيل دون زيادة أكبر في الأسعار الشهرية، كما حالت دون انخفاض أسعار النفط الخام الدولية.

وارتفع أيضا مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم في مايو، حيث ارتفع بنسبة 1.0%، ويعزى ذلك أساسا إلى الارتفاع المطرد في الطلب الآسيوي على الواردات من لحوم الدواجن واستمرار قيود العرض من لحوم الأبقار في الولايات المتحدة الأمريكية.