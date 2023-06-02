مطار مرسى علم يبدأ من غد السبت استقبال 120 رحلة طيران سياحية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 120 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين استقبال 120 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، بداية من غد السبت، وأن فرق العلاقات العامة بالمطار تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

وأشار إلى استعدادت الفنادق لاستقبال ما يقرب من 25 ألف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسلوفاكيا والنمسا، مؤكدا أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب في عدد من الدول الأوروبية.