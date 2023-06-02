الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور السعودية من 6 إلى 8 يونيو

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن، سيزور السعودية في الفترة، من السادس إلى الثامن من يونيو الجاري؛ للقاء مسئولين سعوديين، في حين أكد البيت الأبيض أهمية الشراكة التي تجمع بين واشنطن والرياض، وشدد على "التركيز على المستقبل".

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن زيارة بلينكن ستتضمن مناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.

وأشارت الوزارة إلى أن بلينكن سيشارك، في السابع من يونيو، باجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي؛ لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتابعت أن بلينكن سيستضيف كذلك، في 8 يونيو، اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي لهزيمة داعش مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض، ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف الدولي لمواجهة التهديد المستمر لتنظيم داعش، وإعادة التأكيد على الالتزام بضمان هزيمته الدائمة.

من جهته، أكد البيت الأبيض أن "السعودية شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة"، قائلا: "نركز على المستقبل ونمضي بالعلاقات قدما".