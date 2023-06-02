الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يطلق نداء بـ40 مليون فرنك لدعم النازحين من السودان

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن الصراع في السودان قد استنفذ موارد جمعية الهلال الأحمر السوداني مما دفعه الى مضاعفة نداء الطوارئ إلى 60 مليون فرنك سويسرى.

وأعلن الاتحاد عن إطلاق نداء اقليميا ثانيا بقيمة 40 مليون فرنك سويسرى وذلك لدعم تدفق الأشخاص الفارين إلى البلدان المجاورة.

وأكدت عايدة السيد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، في بيان اليوم الجمعة فى جنيف، أنه دون هذا الدعم فان شعب السودان سيعانى من آثار إنسانية لأنهم لن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشارت إلى أنه إذا تم تمويل النداء المنقح فإن الهلال الأحمر السوداني سيمكنه الاستمرار في عمليات الإجلاء وتوفير المياه والغذاء والمأوى والإسعافات الأولية والدعم النفسي، بالإضافة إلى لم شمل العائلات.

ولفت المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإفريقيا، محمد مخير، إلى أن أكثر من 330 ألف شخص فروا من الصراع في السودان بحثا عن الأمان في البلدان المجاورة.