جيش الاحتلال: إصابة 46 جنديا بينهم 4 حالتهم خطيرة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بإصابة 46 جنديا منذ الخميس الماضي، في المعارك الدائرة على مختلف الجبهات، بينهم 4 حالتهم خطيرة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن جيش الاحتلال قوله، إن 31 من الجنود أصيبوا داخل قطاع غزة.

وأمس السبت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أكثر من 10 آلاف جندي في الجيش الإسرائيلي يعانون من إصابات جسدية ونفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأشار المحلل العسكري عمير ربابورت، في صحيفة «ماكور ريشو» العبري، إلى مقتل مئات الجنود والضباط في الحرب الحالية، قائلًا إنه «يوجد حاليا 10 آلاف جندي معاق، وكثيرون بينهم شُخصت أمراضهم على أنها معاناة نفسية».

وأضاف أن عددا كبيرا من الجنود يعاني من أعراض ما بعد الصدمة، مضيفًا: «الوسيلة الأكثر نجاعة حاليا هي محادثات مع علماء نفسيين يترددون بأعداد كبيرة إلى قواعد الجيش الإسرائيلي حول قطاع غزة، وأحيانا عند الحدود الشمالية، ويجرون محادثات مع الجنود قبل المعارك وبعدها».

وأوضح المحلل في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، أن «شعبتي العمليات والقوى البشرية تواجه حالات اضطرارية، لم يتوقع شدتها أحد».

ونوه أن «حرب استنزاف طويلة كهذه لم تكن متوقعة في سيناريوهات الحرب، وتجلب ضغوطات بمستوى غير معقول».