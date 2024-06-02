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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يعلن شن هجوم جوي على ثكنة إسرائيلية بالجولان

وكالات
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 10:06 ص

أعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد، شن هجوم جوي بطائرات بدون طيار على ثكنة "يردن" الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، ‏ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين عناصرها.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه شنوا "هجوما جويا بسرب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية على مقر كتيبة ‏التجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل مقابل الحدود اللبنانية".

وأشار إلى "استهداف رادار القبة الحديدية فيها، وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيل وجريح"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

‏في السياق، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية: "تعرضت مدينة بنت جبيل (جنوب)، ليلا، لعدوان جوي (إسرائيلي)، حيث شنت الطائرات المعادية غارة استهدفت ساحة النبية، وألقت صاروخين جو- أرض على المنطقة المستهدفة، تسببا بأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية والمنازل".

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