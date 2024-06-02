حزب الله يعلن شن هجوم جوي على ثكنة إسرائيلية بالجولان

أعلن "حزب الله" اللبناني، الأحد، شن هجوم جوي بطائرات بدون طيار على ثكنة "يردن" الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين عناصرها.
وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه شنوا "هجوما جويا بسرب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية على مقر كتيبة التجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل مقابل الحدود اللبنانية".
وأشار إلى "استهداف رادار القبة الحديدية فيها، وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيل وجريح"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.
في السياق، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية: "تعرضت مدينة بنت جبيل (جنوب)، ليلا، لعدوان جوي (إسرائيلي)، حيث شنت الطائرات المعادية غارة استهدفت ساحة النبية، وألقت صاروخين جو- أرض على المنطقة المستهدفة، تسببا بأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية والمنازل".