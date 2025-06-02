نفوق مئات من الماشية بسبب الحمى القلاعية في إقليم هيرات بأفغانستان

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ذكرت مديرية الزراعة والثروة الحيوانية في إقليم هيرات غربي أفغانستان، أن تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية، ولاسيما الأبقار والعجول، أدى حتى الآن إلى نفوق مئات الماشية.

وذكرت وكالة أنباء "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الاثنين، أن مسؤولي المديرية أكدوا أنهم طلبوا المساعدة من المنظمات الشريكة لتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية لهذا المرض.

ومع انتشار المرض، انخفض إنتاج الحليب في هيرات بشكل ملحوظ.

وفي الوقت نفسه، ذكر العديد من مربي الماشية أنهم تكبدوا خسائر مالية فادحة في الأسابيع الأخيرة بسبب نفوق ماشيتهم.

وبحسب إحصاءات مديرية الزراعة والثروة الحيوانية في هيرات، يوجد أكثر من 700 مزرعة ماشية تعمل في الإقليم. ويقول أصحاب المزارع إن نفوق الماشية الخاصة بهم بسبب تفشي المرض، تسبب لهم في خسائر مالية فادحة.