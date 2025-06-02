الهلال الأحمر الفلسطيني: أطفال غزة الأكثر معاناة جراء استمرار العدوان الاسرائيلي

قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ: "إن الأطفال في قطاع غزة هم الأكثر معاناة ويدفعون ضريبة باهظة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأضافت فرسخ ـ في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الاثنين - أن الإحصائيات التي تشير إلى سقوط 50 ألف طفل بين "شهيد ومصاب" خلال 20 شهرا مفزعة للغاية، ذاكرة أن العديد من الأطفال المصابين تعرضوا لبتر وإعاقات دائمة ومنهم من يعانون داخل القطاع بسبب عدم الحصول على العلاج مناسب أو تمكنهم من السفر في الخارج لتلقي العلاج.

وأوضحت أن غالبية العائلات الفلسطينية اضطرت إلى النزوح أكثر من مرة وسط ظروف صعبة وقاسية مما زاد من حجم معاناة الأطفال، فضلا عن عدم تمكنهم من الحصول على الغذاء والماء النظيف والتطعيمات.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر يعمل مع كل الشركاء الدوليين في مجالات مختلفة ومنها حملة التطعيم الأخيرة ضد شلل الأطفال في غزة، إلا أنها لفتت أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المنظمات الإنسانية هي إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع وصول الإمدادات الأساسية التي تمكن المنظمات الإنسانية من القيام بدورها الإغاثي.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد أكدت في وقت سابق أن 50 ألف طفل سقطوا بين شهيد ومصاب في قطاع غزة خلال 20 شهرا فقط ، مضيفة أنه لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة وجميع المناطق معرضة للقصف.



