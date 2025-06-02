هيئة الحدود والمعابر الفلسطينية: تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة خلال عيد الأضحى

نوهت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية إلى تعديل في ساعات عمل معبر الكرامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، وذلك وفقًا للترتيبات التالية:

يوما الجمعة والسبت 6 و7 يونيو الجاري: سيكون المعبر مغلقًا في كلا الاتجاهين (القادمين والمغادرين).

يوما الثلاثاء والأربعاء 10 و11 يونيو الجاري: سيكون المعبر مفتوحًا للمغادرين كالمعتاد، أما في اتجاه القادمين فسيُخصَّص فقط لدخول الحجاج العائدين من الديار الحجازية، ولن يُسمح بعودة المسافرين الآخرين خلال هذين اليومين. وتأتي هذه الترتيبات في إطار تنظيم الحركة بما يتناسب مع ظروف العيد وعودة الحجاج، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.



ودعت المواطنين إلى أخذ هذه التواريخ بعين الاعتبار عند ترتيب سفرهم أو عودتهم خلال فترة العيد، كما شددت على أهمية متابعة التحديثات عبر منصاتها الرسمية، تحسبًا لأي طارئ أو تعديل قد يطرأ على جدول العمل.